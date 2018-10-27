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      Выпуск новостей за 15:00: Приговоры для "диванных сепаратистов". Премия Сахарова для Сенцова

      Выпуск новостей 24 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 15:00 – за пять лет войны спецслужбы поймали 150 "диванных сепаратистов". Мать Сенцова прокомментировала присуждение ему премии имени Сахарова.

      Также в выпуске:

      В Одесской области активисты продолжают блокировать фуру с овцами, которых везут на уничтожение.

      В зоне ООС ранены двое украинских солдат, боевики били из стрелкового оружия.

      Во время гонки в Кривом роге авто въехало в толпу.

      Теги: Выпуск новостей Олег Сенцов
      Источник: 24 канал
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