Выпуск новостей за 15:00: Приговоры для "диванных сепаратистов". Премия Сахарова для Сенцова
В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 15:00 – за пять лет войны спецслужбы поймали 150 "диванных сепаратистов". Мать Сенцова прокомментировала присуждение ему премии имени Сахарова.
Также в выпуске:
В Одесской области активисты продолжают блокировать фуру с овцами, которых везут на уничтожение.
В зоне ООС ранены двое украинских солдат, боевики били из стрелкового оружия.
Во время гонки в Кривом роге авто въехало в толпу.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии