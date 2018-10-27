Выпуск новостей за 15:00: Приговоры для "диванных сепаратистов". Премия Сахарова для Сенцова

В выпуске новостей за 27 октября по состоянию на 15:00 – за пять лет войны спецслужбы поймали 150 "диванных сепаратистов". Мать Сенцова прокомментировала присуждение ему премии имени Сахарова.

Также в выпуске: В Одесской области активисты продолжают блокировать фуру с овцами, которых везут на уничтожение. В зоне ООС ранены двое украинских солдат, боевики били из стрелкового оружия. Во время гонки в Кривом роге авто въехало в толпу.