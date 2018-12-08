Выпуск новостей за 15:00 Реакция главы УПЦ МЦ на письмо Варфоломея. ДТП в Житомире
В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 15:00 – глава УПЦ МЦ Онуфрий отправил письмо Вселенского Патриарха назад в Константинополь. Он заявил, что Варфоломей грозит ему ультиматумами и требует служить с раскольниками. В Житомире автомобиль скорой столкнулся с внедорожником: 7 человек травмированы.
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Источник: 24 канал
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