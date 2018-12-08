Выпуск новостей за 15:00 Реакция главы УПЦ МЦ на письмо Варфоломея. ДТП в Житомире

В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 15:00 – глава УПЦ МЦ Онуфрий отправил письмо Вселенского Патриарха назад в Константинополь. Он заявил, что Варфоломей грозит ему ультиматумами и требует служить с раскольниками. В Житомире автомобиль скорой столкнулся с внедорожником: 7 человек травмированы.

Также в выпуске: Консул Украины посетил четырех пленных моряков в СИЗО Лефортово. Суд избрал меру пресечения медикам, которые требовали взятку у ветерана АТО. Во время концерта в итальянском городе Анкона вследствие паники и давки погибли шесть человек.