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      Выпуск новостей за 15:00 Реакция главы УПЦ МЦ на письмо Варфоломея. ДТП в Житомире

      Выпуск новостей 19 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 8 декабря по состоянию на 15:00 – глава УПЦ МЦ Онуфрий отправил письмо Вселенского Патриарха назад в Константинополь. Он заявил, что Варфоломей грозит ему ультиматумами и требует служить с раскольниками. В Житомире автомобиль скорой столкнулся с внедорожником: 7 человек травмированы.

      Также в выпуске:

      Консул Украины посетил четырех пленных моряков в СИЗО Лефортово.

      Суд избрал меру пресечения медикам, которые требовали взятку у ветерана АТО.

      Во время концерта в итальянском городе Анкона вследствие паники и давки погибли шесть человек.

      Теги: Аварии и ДТП Новости Житомира УПЦ МП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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