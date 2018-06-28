Выпуск новостей за 15:00: Резолюция ПАСЕ по политзаключенных. Рекорд львовского силача

В выпуске новостей за 28 июня по состоянию на 15:00 – Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой призвала Россию отпустить украинских пленников. Львовский богатырь Олег Скавыш зубами протянул почти 5 метров самолет АН-2.

Также в выпуске: Уполномоченного по правам человека Людмилу Денисову не допускают в колонию, где находится Олег Сенцов. На Херсонщине в течение сезона более миллиона отдыхающих принимает пограничная Арабатская Стрелка.