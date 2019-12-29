17:05
29 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Как Захарова отгуляла корпоратив. Элтон Джон не сдаст кровь в России
      Вєсті Кремля
      21:05, 28 декабря
      Вести.UA. Жир: Зеленский бросил вызов Кличко. Почему грустит Симоненко
      Вєсті.UA
      17:30, 28 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Программы Выпуск новостей
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИТОГИ 2019

      Выпуск новостей за 15:00: Сход лавины в Альпах. Запрет на фейерверки

      Выпуск новостей 39 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 15:00 – в итальянских Альпах снежная лавина накрыла немецких туристов. В результате катаклизма погибла 25-летняя женщина и двое детей. Уже несколько лет в Украине действует запрет на использование фейерверков в новогоднюю ночь. Почему начало года нужно отпраздновать без громких взрывов – выясняли журналисты 24 канала.

      Также в выпуске:

      По предварительным данным, во время обмена Киев передал пророссийским боевикам 123 человека, а в Украину с ОРДЛО вернулись 77 пленных.

      В Вене продолжаются газовые переговоры по транзитному контракту Украины и России: сегодня украинская сторона рассчитывает выйти на финишную прямую.

      В американском городе Лафает упал небольшой самолет. В результате аварии только один из пассажиров на борту выжил.

      Пророссийские боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. К счастью, обошлось без потерь.

      Обмен пленными между Украиной и Россией 29 декабря: видео
      сегодня
      3500
      Теги: Новости Украины Новости Львова Выпуск новостей Новогодние праздники Стихийный бедствия
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 16:00 Поділіться теплом: чому саме зараз варто писати листи політв'язням
      Блог Соцмережі 30
      сегодня , 12:00 П'ять різдвяних традицій: звідки вони взялися?
      Борис Немировський 301
      28 декабря , 17:00 Как вылечить геморрой: советы врача
      11874
      сегодня , 08:40 Скороспішний газовий контракт, або Кілька питань до влади
      Віталій Портников 1499
      сегодня , 07:41 Миллиардеры Украины: что нужно знать о Вадиме Новинском
      Уляна Верстюк 1114
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук