Выпуск новостей за 15:00: Сход лавины в Альпах. Запрет на фейерверки

В выпуске новостей за 29 декабря по состоянию на 15:00 – в итальянских Альпах снежная лавина накрыла немецких туристов. В результате катаклизма погибла 25-летняя женщина и двое детей. Уже несколько лет в Украине действует запрет на использование фейерверков в новогоднюю ночь. Почему начало года нужно отпраздновать без громких взрывов – выясняли журналисты 24 канала.

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По предварительным данным, во время обмена Киев передал пророссийским боевикам 123 человека, а в Украину с ОРДЛО вернулись 77 пленных.

В Вене продолжаются газовые переговоры по транзитному контракту Украины и России: сегодня украинская сторона рассчитывает выйти на финишную прямую.

В американском городе Лафает упал небольшой самолет. В результате аварии только один из пассажиров на борту выжил.

Пророссийские боевики восемь раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе. К счастью, обошлось без потерь.