Выпуск новостей за 15:00: Ситуация на фронте. Вертеп в Киеве

В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 15:00 – за минувшие сутки двое военных получили ранения в результате обстрелов российских наемников. Праздничный рождественский вертеп прошелся по улицам Киева.

Также в выпуске: Зеленский подписал закон об окончательной ликвидации так называемых "площадок Яценко". Прокуратура Крыма зарегистрировала производство про незаконное пересечение украинской границы из-за первого российского поезда, который проехал по Керченскому мосту. В Париже на Рождество французы остались без метро и железной дороги.