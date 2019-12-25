Выпуск новостей за 15:00: Ситуация на фронте. Вертеп в Киеве
В выпуске новостей за 25 декабря по состоянию на 15:00 – за минувшие сутки двое военных получили ранения в результате обстрелов российских наемников. Праздничный рождественский вертеп прошелся по улицам Киева.
Также в выпуске:
Зеленский подписал закон об окончательной ликвидации так называемых "площадок Яценко".
Прокуратура Крыма зарегистрировала производство про незаконное пересечение украинской границы из-за первого российского поезда, который проехал по Керченскому мосту.
В Париже на Рождество французы остались без метро и железной дороги.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии