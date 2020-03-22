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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ 2020
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      Выпуск новостей за 15:00: Ситуация с коронавирусом во Львове. Землетрясение в Хорватии

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 15:00 – на Львовщине возросло количество больных с подозрением на коронавирус. К уже имеющимся пациентам добавился еще 21 человек. Сразу два сильных землетрясения произошли в Хорватии. Пока нет официальной информации о пострадавших.

      Также в выпуске:

      Коронавирус продолжает распространяться по Украине. За эти сутки инфекцию подхватили еще 6 наших граждан.

      В городе Залещики коронавирус обнаружили у священника. Сейчас режим чрезвычайной ситуации ввели практически во всех южных районах Тернопольщины и в самом областном центре.

      Сегодня в полночь полностью закрывают пункты пропуска на оккупированную территорию.

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      Теги: Коронавирус в Украине Землетрясение Выпуск новостей
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