Выпуск новостей за 15:00: Ситуация с коронавирусом во Львове. Землетрясение в Хорватии

В выпуске новостей за 22 марта по состоянию на 15:00 – на Львовщине возросло количество больных с подозрением на коронавирус. К уже имеющимся пациентам добавился еще 21 человек. Сразу два сильных землетрясения произошли в Хорватии. Пока нет официальной информации о пострадавших.

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Коронавирус продолжает распространяться по Украине. За эти сутки инфекцию подхватили еще 6 наших граждан.

В городе Залещики коронавирус обнаружили у священника. Сейчас режим чрезвычайной ситуации ввели практически во всех южных районах Тернопольщины и в самом областном центре.

Сегодня в полночь полностью закрывают пункты пропуска на оккупированную территорию.