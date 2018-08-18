Выпуск новостей за 15:00: Смерть экс-генсека ООН. 96-й день голодовки Сенцова
В выпуске новостей за 18 августа по состоянию на 15:00 – умер Нобелевский лауреат премии мира и экс-Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан, он ушел из жизни в возрасте 80-ти лет. Олег Сенцов теряет надежду на освобождение и не верит, что когда-то выберется из колонии на Урале, об этом заявила сестра политзаключенного Наталья Каплан в комментарии агентству AFP.
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Источник: 24 канал
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