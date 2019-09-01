Выпуск новостей за 15:00: Смерть на соревнованиях в Бельгии. Туризм в Грузии
В выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 15:00 – французский пилот "Формулы-2" Антуан Юбер погиб во время соревнований в Бельгии. Болид француза на бешеной скорости врезался в отбойник трассы. Среди направлений туризма в Грузии, особенно популярных среди украинцев, остаются старинные города в скалах.
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Источник: 24 канал
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