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      Выпуск новостей за 15:00: Смерть на соревнованиях в Бельгии. Туризм в Грузии

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 15:00 – французский пилот "Формулы-2" Антуан Юбер погиб во время соревнований в Бельгии. Болид француза на бешеной скорости врезался в отбойник трассы. Среди направлений туризма в Грузии, особенно популярных среди украинцев, остаются старинные города в скалах.

      Также в выпуске:

      Аэропорт Гонконга в осаде: пути подъезда к нему блокируют протестующие.

      Пожар в детском лагере в селе Сокол, что на Ивано-франковщине, унес жизнь подростка.

      Некоторые школы уже сегодня торжественно отпраздновали начало нового учебного года.

      Премьер-министр Алексей Гончарук провел экскурсию по Кабмину и проехался в стенах дома правительства на самокате.

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      Теги: Жертвы Выпуск новостей Новости Грузии Бельгия
      Источник: 24 канал
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