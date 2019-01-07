Выпуск новостей за 15:00: Смертельная авария в Черном море. Непогода в Украине
В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 15:00 – грузовое судно, шедшее под панамским флагом, затонуло в Черном море у берегов Турции. Среди погибших – четверо украинцев. По предварительной информации, причиной аварии стали погодные условия. В Запорожской и Донецкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий ограничили движение для крупногабаритного транспорта.
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Источник: 24 канал
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