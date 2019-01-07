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      Выпуск новостей за 15:00: Смертельная авария в Черном море. Непогода в Украине

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 15:00 – грузовое судно, шедшее под панамским флагом, затонуло в Черном море у берегов Турции. Среди погибших – четверо украинцев. По предварительной информации, причиной аварии стали погодные условия. В Запорожской и Донецкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий ограничили движение для крупногабаритного транспорта.

      Также в выпуске:

      Как празднуют Рождество во Львове.

      Ситуация на фронте: 6 января зафиксировано пять случаев применения оружия, раненых нет.

      Британские СМИ рассказали, кто стоит за отравлением экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери.

      Томос об автокефалии ПЦУ привезли в Киев и выставили в Софийском соборе.

      Теги: Непогода в Украине Выпуск новостей Водный транспорт Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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