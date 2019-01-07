Выпуск новостей за 15:00: Смертельная авария в Черном море. Непогода в Украине

В выпуске новостей за 7 января по состоянию на 15:00 – грузовое судно, шедшее под панамским флагом, затонуло в Черном море у берегов Турции. Среди погибших – четверо украинцев. По предварительной информации, причиной аварии стали погодные условия. В Запорожской и Донецкой областях из-за резкого ухудшения погодных условий ограничили движение для крупногабаритного транспорта.

Также в выпуске: Как празднуют Рождество во Львове. Ситуация на фронте: 6 января зафиксировано пять случаев применения оружия, раненых нет. Британские СМИ рассказали, кто стоит за отравлением экс-разведчика РФ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. Томос об автокефалии ПЦУ привезли в Киев и выставили в Софийском соборе.