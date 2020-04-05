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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 УМЕР ИВАН ВАКАРЧУК КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 15:00: Смог в Киеве. Скандал в супермаркете Полтавы

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 апреля по состоянию на 15:00 – из-за пожаров в Киеве, Чернобыле и в целом в Киевской области в столице зафиксировали загрязненный воздух. Киевляне жалуются на сильный запах гари. Смог охватил преимущественно правый берег столицы. Недавно в одном из полтавских супермаркетов покупатель бросил деньги в лицо продавщицы. Против мужчины открыли дело по факту хулиганства.

      Також у випуску: 

      На Луганщині прикордонник влаштував масштабну смертельну ДТП. Внаслідок аварії загинуло двоє чоловіків, сам водій вижив. Обставини аварії наразі встановлюють слідчі ДБР. 

      Медики у місті Гуаякіль, що в Еквадорі, не встигають надавати людям допомогу. За підрахунками місцевої влади, щодня з вулиць збирають до 100 померлих від коронавірусу.

      Українських лікарів у Неаполі привітали піснями Руслани. Щовечора у місті влаштовують флешмоб, аби подякувати медикам, які рятують життя хворих на COVID-19.

      Масштабну пожежу на Хрещатику вдалося здолати. На центральній вулиці Києва загорілися підземні комунікації. Без світла залишилися Нацбанк, Український дім, кілька торговельних центрів та низка вулиць. 

      Теги: Новости Полтавы Новости Киева Новости Украины Выпуск новостей
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