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      АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД АВИАКАТАСТРОФА В ШЕРЕМЕТЬЕВО ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО
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      Выпуск новостей за 15:00: Снег в Карпатах. Первый Всеукраинский форум военных писателей

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 15:00 – на Прикарпатье в горных селах Верховинского района выпало до 10 сантиметров снега. Дороги в районе Буковецкого перевала тоже покрыты снегом. Об ухудшении погодных условий предупреждают и спасатели. Во Львове стартовал первый Всеукраинский форум военных писателей. В течение трех дней запланировано два десятка мероприятий.

      Также в выпуске:

      Петр Порошенко не смог прийти на допрос в ГПУ, ведь в этот момент был на церемонии присяги судей Верховного суда.

      50-летняя украинка Татьяна Белик, которая была травмирована в результате авиакатастрофы в российском аэропорту Шереметьево, до сих пор находится в тяжелом состоянии.

      Сегодня судьи новосозданного Антикоррупционного суда выбирают себе руководителя и дату старта работы.

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      Теги: Война на Донбассе Выпуск новостей Погода Карпаты Книги
      Источник: 24 канал
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