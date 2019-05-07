Выпуск новостей за 15:00: Снег в Карпатах. Первый Всеукраинский форум военных писателей

В выпуске новостей за 7 мая по состоянию на 15:00 – на Прикарпатье в горных селах Верховинского района выпало до 10 сантиметров снега. Дороги в районе Буковецкого перевала тоже покрыты снегом. Об ухудшении погодных условий предупреждают и спасатели. Во Львове стартовал первый Всеукраинский форум военных писателей. В течение трех дней запланировано два десятка мероприятий.

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