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      ЗАДЕРЖАНИЕ ЮРИЯ ГРЫМЧАКА ПОЖАР В ОДЕССКОЙ ГОСТИНИЦЕ "ТОКИО СТАР" ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ
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      Выпуск новостей за 15:00: Соревнования ветеранов ВСУ. Реакция Зеленского на пожар в гостинице

      Выпуск новостей 16 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 15:00 – война их научила бороться не только с врагом, но и с собой. Ветераны Вооруженных сил и люди с инвалидностью посоревновались на всеукраинских спортивных соревнованиях "Игры героев". На события в Одессе уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

      Также в выпуске:

      В Киеве мужчина набросился на свою бывшую девушку с ножом и заточкой.

      В Одессе во время пожара в отеле погибли восемь человек.

      В США разбился двухместный самолет во время съемок репортажа.

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      Теги: Владимир Зеленский Вооруженные силы Украины Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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