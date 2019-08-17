Выпуск новостей за 15:00: Соревнования ветеранов ВСУ. Реакция Зеленского на пожар в гостинице
В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 15:00 – война их научила бороться не только с врагом, но и с собой. Ветераны Вооруженных сил и люди с инвалидностью посоревновались на всеукраинских спортивных соревнованиях "Игры героев". На события в Одессе уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.
Также в выпуске:
В Киеве мужчина набросился на свою бывшую девушку с ножом и заточкой.
В Одессе во время пожара в отеле погибли восемь человек.
В США разбился двухместный самолет во время съемок репортажа.
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Источник: 24 канал
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