Выпуск новостей за 15:00: Соревнования ветеранов ВСУ. Реакция Зеленского на пожар в гостинице

В выпуске новостей за 17 августа по состоянию на 15:00 – война их научила бороться не только с врагом, но и с собой. Ветераны Вооруженных сил и люди с инвалидностью посоревновались на всеукраинских спортивных соревнованиях "Игры героев". На события в Одессе уже отреагировал Президент Украины Владимир Зеленский.

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