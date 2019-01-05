Выпуск новостей за 15:00: Стоимость праздничного стола на Рождество. Переход прихода МП к ПЦУ
В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 15:00 – журналисты 24 канала проверили, возможно ли приготовить рождественский ужин из 12 блюд, имея в кармане лишь 200 гривен. Еще один приход Московского патриархата на Днепропетровщине перешел в Православную Церковь Украины. Эта община стала уже 34-й, которая оказалась под юрисдикцией новообразованной украинской церкви.
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Как реагируют на получение Томоса для Украины жители Киева.
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Источник: 24 канал
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