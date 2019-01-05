Выпуск новостей за 15:00: Стоимость праздничного стола на Рождество. Переход прихода МП к ПЦУ

В выпуске новостей за 5 января по состоянию на 15:00 – журналисты 24 канала проверили, возможно ли приготовить рождественский ужин из 12 блюд, имея в кармане лишь 200 гривен. Еще один приход Московского патриархата на Днепропетровщине перешел в Православную Церковь Украины. Эта община стала уже 34-й, которая оказалась под юрисдикцией новообразованной украинской церкви.

Также в выпуске: В Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей и глава Православной церкви Украины Епифаний подписали Томос. Как реагируют на получение Томоса для Украины жители Киева. 5 января вступил в силу закон о прекращении действия Договора о дружбе с Российской Федерацией.