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      Выпуск новостей за 15:00: Столкновения в Одессе. Ким Чен Ын появился на публике

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 15:00 – в 6 годовщину беспорядков, которые произошли в Одессе и унесли 48 жизней, снова конфликтовали люди. Вопреки слухам об ухудшении здоровья и даже смерти, лидер КНДР Ким Чен Ын таки появился на публике. Это случилось впервые за 3 недели.

      Також у випуску новин на 24 каналі

      Китай почав розслідувати причини виникнення COVID-19 в Ухані.

      У Мукачеві ухвалили рішення про послаблення карантину.

      Президент США Дональд Трамп обрав нового посла США в Україні.

      Теги: Ким Чен Ын Столкновения в Одессе Новости Одессы Выпуск новостей
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