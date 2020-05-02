Выпуск новостей за 15:00: Столкновения в Одессе. Ким Чен Ын появился на публике

В выпуске новостей за 2 мая по состоянию на 15:00 – в 6 годовщину беспорядков, которые произошли в Одессе и унесли 48 жизней, снова конфликтовали люди. Вопреки слухам об ухудшении здоровья и даже смерти, лидер КНДР Ким Чен Ын таки появился на публике. Это случилось впервые за 3 недели.

Також у випуску новин на 24 каналі: Китай почав розслідувати причини виникнення COVID-19 в Ухані. У Мукачеві ухвалили рішення про послаблення карантину. Президент США Дональд Трамп обрав нового посла США в Україні.