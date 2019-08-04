Выпуск новостей за 15:00: Стрельба в ночном клубе США. Мост в Станице Луганской
В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 15:00 – не успели американцы оправиться от теракта в Техасе, как открыли огонь уже в другом конце страны. В штате Огайо неизвестные расстреляли посетителей ночного клуба, погибли 9 человек. В Станице Луганской сих пор не могут начать чинить мост. А все из-за отсутствия гарантий безопасности для украинских саперов и строителей.
Также в выпуске:
В Техасе 21-летний мужчина в торговом центре застрелил 20 человек, еще около 30 ранены.
Россияне уже в шестой раз за четыре месяца удерживают украинского политзаключенного Владимира Балуха в штрафном изоляторе.
Источник: 24 канал
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