Выпуск новостей за 15:00: Стрельба в ночном клубе США. Мост в Станице Луганской

В выпуске новостей за 4 августа по состоянию на 15:00 – не успели американцы оправиться от теракта в Техасе, как открыли огонь уже в другом конце страны. В штате Огайо неизвестные расстреляли посетителей ночного клуба, погибли 9 человек. В Станице Луганской сих пор не могут начать чинить мост. А все из-за отсутствия гарантий безопасности для украинских саперов и строителей.

Также в выпуске: В Техасе 21-летний мужчина в торговом центре застрелил 20 человек, еще около 30 ранены. Россияне уже в шестой раз за четыре месяца удерживают украинского политзаключенного Владимира Балуха в штрафном изоляторе.

Источник: 24 канал