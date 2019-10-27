Выпуск новостей за 15:00: Стрельба в Техасе на студенческой вечеринке. ДТП в Хмельницкой области
В выпуске новостей за 27 октября на 15:00 – в Техасе в ночном клубе недалеко от города Гринвиль убили по меньшей мере двух и ранили десять человек. Представители полиции заявляют, что жертв может быть больше. На момент инцидента в здании находилось 750 человек. В аварии на Хмельниччине погибла целая семья. Смертельное ДТП произошло утром на трассе Житомир-Черновцы.
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