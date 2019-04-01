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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
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      ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫБОРОВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Выпуск новостей за 15:00: Свежие данные подсчета голосов в ЦИК. Реакция мировой прессы на выборы

      Выпуск новостей 289 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 15:00 – сейчас подсчитали 80,33% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,41%, Петр Порошенко – 16,03%. Журналисты 24 канала исследовали, как реагируют мировые СМИ на результаты первого тура украинских выборов президента.

      Также в выпуске:

      На Тернопольщине хулиганы ломились на избирательный участок, потому что думали, что там дискотека.

      Ход голосования в регионах Украины.

      Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Лебединского.

       

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      Теги: Выборы Президента 2019 Медиа Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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