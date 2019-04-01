Выпуск новостей за 15:00: Свежие данные подсчета голосов в ЦИК. Реакция мировой прессы на выборы

В выпуске новостей за 1 апреля по состоянию на 15:00 – сейчас подсчитали 80,33% голосов избирателей. Лидирует Владимир Зеленский с показателем в 30,41%, Петр Порошенко – 16,03%. Журналисты 24 канала исследовали, как реагируют мировые СМИ на результаты первого тура украинских выборов президента.

Также в выпуске: На Тернопольщине хулиганы ломились на избирательный участок, потому что думали, что там дискотека. Ход голосования в регионах Украины. Боевики обстреляли позиции ВСУ в районе Лебединского.

Источник: 24 канал