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      Выпуск новостей за 15:00: Тесты на коронавирус. Смерть иранского политика от коронавируса

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 7 марта по состоянию на 15:00 – 16 украинцев, у которых подозревали коронавирус, здоровы. Об этом свидетельствуют результаты анализов. Всего в лаборатории центра общественного здоровья исследовали 20 образцов, поэтому еще 4 находятся в работе. От коронавируса умер иранский депутат Фатиме Рахбар. Эксперты говорят, что болезнь быстро распространяется в госучреждениях.

      Також у випуску:

       На засіданні Ради Безпеки ООН Вашингтон заблокував заяву щодо перемир'я у Сирії, про яке раніше домовились Ердоган та Путін.

      Американський президент Дональд Трамп подав в суд на телеканал CNN за навмисноме розповсюдження неправдивої інформації.

      На Луганщині підірвалась наша бойова машина піхоти. Один український воїн загинув, ще троє отримали поранення. Крім того, внаслідок обстрілів, поранення отримав ще один військовий.

       

      Ученые заявили, что симптомы коронавируса меняются
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      Теги: Выпуск новостей
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