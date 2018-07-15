Выпуск новостей за 15:00: Три самые большие угрозы для ЕС. Ликвидация детских домов
В выпуске новостей за 15 июля по состоянию на 15:00 – в докладе Международного совета по европейским отношениям объявили крупнейшие угрозы для Европейского Союза: радикальный ислам, Россия, Северная Корея. Рейтинг составлен на основе опросов экспертов из 28 стран ЕС. В Украине начали процесс ликвидации интернатов. В течение 9 лет заменить их должны приемные семьи или детские дома семейного типа.
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Источник: 24 канал
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