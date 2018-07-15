Выпуск новостей за 15:00: Три самые большие угрозы для ЕС. Ликвидация детских домов

В выпуске новостей за 15 июля по состоянию на 15:00 – в докладе Международного совета по европейским отношениям объявили крупнейшие угрозы для Европейского Союза: радикальный ислам, Россия, Северная Корея. Рейтинг составлен на основе опросов экспертов из 28 стран ЕС. В Украине начали процесс ликвидации интернатов. В течение 9 лет заменить их должны приемные семьи или детские дома семейного типа.

Также в выпуске: В Киеве состоялась акция в поддержку украинских политзаключенных. Политзаключенного Евгения Панова будут этапировать в Россию. В Индии по решению суда могут уничтожить Тадж-Махал.