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Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей

Выпуск новостей за 15:00: Три самые большие угрозы для ЕС. Ликвидация детских домов

Выпуск новостей 22 Читати новину українською

В выпуске новостей за 15 июля по состоянию на 15:00 – в докладе Международного совета по европейским отношениям объявили крупнейшие угрозы для Европейского Союза: радикальный ислам, Россия, Северная Корея. Рейтинг составлен на основе опросов экспертов из 28 стран ЕС. В Украине начали процесс ликвидации интернатов. В течение 9 лет заменить их должны приемные семьи или детские дома семейного типа.

Также в выпуске:

В Киеве состоялась акция в поддержку украинских политзаключенных.

Политзаключенного Евгения Панова будут этапировать в Россию.

В Индии по решению суда могут уничтожить Тадж-Махал.

Теги: Выпуск новостей Дети и несовершеннолетние Евросоюз
Источник: 24 канал
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