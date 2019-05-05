Выпуск новостей за 15:00: Убийство полицейского. ДТП на Винниччине

В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 15:00 – неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции, майора Антона Павленко, инцидент произошел в Барышевке под Киевом возле ресторана "Маэстро". В селе Жежелев Козятинского района Винницкой области произошла жуткая авария, в результате которой погибли четверо человек.

Также в выпуске: С угрозами по поводу проведения Евровидения-2019 в Израиле выступила террористическая организация "Исламский джихад". Новым членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко.