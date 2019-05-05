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      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ИНАУГУРАЦИЯ ЗЕЛЕНСКОГО ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС
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      Выпуск новостей за 15:00: Убийство полицейского. ДТП на Винниччине

      Выпуск новостей 26 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 5 мая по состоянию на 15:00 – неизвестный застрелил заместителя начальника Барышевского отделения полиции, майора Антона Павленко, инцидент произошел в Барышевке под Киевом возле ресторана "Маэстро". В селе Жежелев Козятинского района Винницкой области произошла жуткая авария, в результате которой погибли четверо человек.

      Также в выпуске:

      С угрозами по поводу проведения Евровидения-2019 в Израиле выступила террористическая организация "Исламский джихад".

      Новым членом Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Президент Украины Петр Порошенко назначил Владимира Горковенко.

      blog_ava
      Украина всегда на шаг позади Кремля, – британский полковник о выдаче паспортов РФ украинцам
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      Теги: Винница Аварии и ДТП Новости Киева Полиция Выпуск новостей
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