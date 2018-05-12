Выпуск новостей за 15:00: Убийство украинки в Черногории. Горе-отец на Ровенщине

В выпуске новостей за 12 мая по состоянию на 15:00 – в Черногории убили украинскую бизнесвумен Анастасию Лашманову. Местная прокуратура начала расследовать дело. На Ровенщине отец во время ссоры нанес двухлетнему сыну ножевые ранения. Ребенок в критическом состоянии в реанимации.

Также в выпуске: Задержания рыбаков в море. Финальный отбор в "Игры непокоренных". Состояние избитого в Польше украинца резко ухудшилось.