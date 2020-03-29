Выпуск новостей за 15:00: Убийство в Никополе. Смерть экс-замглавы Киевской ОГА от COVID-19
В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 15:00 – в Никополе на Днепропетровщине мужчина застрелил полицейского и вместе с сыном хотел спрятать тело убитого. В Киеве умер зараженный коронавирусом экс-замглавы Киевской ОГА Олег Мищенко. Об этом в фейсбуке написал его бывший коллега Лев Парцхаладзе. Известно, что экс-чиновник подхватил COVID-19 еще в середине месяца.
Также в выпуске:
Двое зараженных коронавирусом детей сейчас находятся в тяжелом состоянии. Один – на Винничине. Второй – на Тернопольщине.
С 30 марта Россия закрывает границы. Все автомобильные, железнодорожные и пешеходные пропускные пункты будут закрыты для пересечения.
Самолет с защитными масками, костюмами и другими противоэпидемическими средствами из Китая прибыл в Украину.
Последний спецрейс прибыл в Киев из Нью-Йорка, домой вернулись еще 359 украинцев.
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