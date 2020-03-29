15:51
29 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 15:00: Убийство в Никополе. Смерть экс-замглавы Киевской ОГА от COVID-19

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 15:00 – в Никополе на Днепропетровщине мужчина застрелил полицейского и вместе с сыном хотел спрятать тело убитого. В Киеве умер зараженный коронавирусом экс-замглавы Киевской ОГА Олег Мищенко. Об этом в фейсбуке написал его бывший коллега Лев Парцхаладзе. Известно, что экс-чиновник подхватил COVID-19 еще в середине месяца.

      Также в выпуске:

      Двое зараженных коронавирусом детей сейчас находятся в тяжелом состоянии. Один – на Винничине. Второй – на Тернопольщине.

      С 30 марта Россия закрывает границы. Все автомобильные, железнодорожные и пешеходные пропускные пункты будут закрыты для пересечения.

      Самолет с защитными масками, костюмами и другими противоэпидемическими средствами из Китая прибыл в Украину.

      Последний спецрейс прибыл в Киев из Нью-Йорка, домой вернулись еще 359 украинцев.

      Теги: Коронавирус в Украине Жертвы Новости Днепра Убийство Выпуск новостей
      Комментарии

      Читайте также

      сегодня , 10:47 Оставайтесь дома: премьер Великобритании направил письмо каждой семье
      Новини світу 4170
      сегодня , 09:01 Главные новости 28 марта: коронавирус у Скороход, изменения в руководстве ВСУ
      Головні новини 4956
      сегодня , 09:40 Это недопустимая ошибка, – Гончарук о скандальных договоренностях в Минске
      Новини України 19999
      сегодня , 11:40 Правительство закончило работу над изменениями в госбюджет: что известно
      Новини України 4393
      сегодня , 15:29 Коронавирус в Испании: зарегистрировано большее количество смертей, чем в Китае
      Здорове життя 39981
      сегодня , 13:44 Коронавирус в России зафиксировано более 1500 больных
      Лікування 118363
      сегодня , 11:12 В Украине от коронавируса умерли 9 человек: перечень областей
      Лікування 24441
      сегодня , 09:45 Грузия отказалась пускать россиян из Армении через свою территорию
      Новини світу 2451
      powered by lun.ua

      Выбор редакции

      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 14:08 Что читать во время карантина: 5 книг, которые позволят отдохнуть от реальности
      Євгенія Мазур
      сегодня , 08:40 Люди мечтают вернуться в офисы, или Почему я не верю в полный оффлайн
      Андрій Федорів
      сегодня , 08:01 Кредит от МВФ: достаточно ли этого, чтобы спасти экономику Украины
      Юлія Поскробок
      Залиште відгук