Выпуск новостей за 15:00: Убийство в Никополе. Смерть экс-замглавы Киевской ОГА от COVID-19

В выпуске новостей за 29 марта по состоянию на 15:00 – в Никополе на Днепропетровщине мужчина застрелил полицейского и вместе с сыном хотел спрятать тело убитого. В Киеве умер зараженный коронавирусом экс-замглавы Киевской ОГА Олег Мищенко. Об этом в фейсбуке написал его бывший коллега Лев Парцхаладзе. Известно, что экс-чиновник подхватил COVID-19 еще в середине месяца.

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Двое зараженных коронавирусом детей сейчас находятся в тяжелом состоянии. Один – на Винничине. Второй – на Тернопольщине.

С 30 марта Россия закрывает границы. Все автомобильные, железнодорожные и пешеходные пропускные пункты будут закрыты для пересечения.

Самолет с защитными масками, костюмами и другими противоэпидемическими средствами из Китая прибыл в Украину.

Последний спецрейс прибыл в Киев из Нью-Йорка, домой вернулись еще 359 украинцев.