Выпуск новостей за 15:00: Учебный год без учебников. "Пакеты малыша"
В выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 15:00 – Министерство образования Украины не успело закупить парты и учебники для новой украинской школы. Нет учебников по информатике для 5 класса, по биологии и географии для 10 класса. Обещанные "пакеты малыша", в которые входят одеяло, матрасик, одежда, подгузники и игрушки в роддом не поступили до сих пор.
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Источник: 24 канал
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