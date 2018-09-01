Выпуск новостей за 15:00: Учебный год без учебников. "Пакеты малыша"

В выпуске новостей за 1 сентября по состоянию на 15:00 – Министерство образования Украины не успело закупить парты и учебники для новой украинской школы. Нет учебников по информатике для 5 класса, по биологии и географии для 10 класса. Обещанные "пакеты малыша", в которые входят одеяло, матрасик, одежда, подгузники и игрушки в роддом не поступили до сих пор.

Также в выпуске: В Донецке силовики так называемой ДНР стянули военную технику и арестовывают людей на улицах. Новым главарем донецких террористов стал так называемый первый вице-премьер Трапезников. Вести с фронта: оккупант стрелял 11 раз, потерь среди наших бойцов нет.