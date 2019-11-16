Выпуск новостей за 15:00: Украинцы в Книге рекордов Гиннеса. Столкновения в Грузии

В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 15:00 – 52 украинца попали в Книгу рекордов Гиннеса за всю историю ее существования. За последний год туда попали двое рекордсменов. В Грузии продолжаются столкновения между протестующими и полицией. Пострадали двое людей. Об этом сообщают местные СМИ.

Также в выпуске: Из-за взрывов на военных складах вблизи Балаклеи 15 ноября погибли двое украинских военнослужащих. Еще пятеро пострадали – один в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести, трое травмированы легко. Враг снова использует запрещенное вооружение. Пророссийские боевики устраивают провокации вблизи участка разведения возле Богдановки и Петровского. Кабинет Министров Украины утвердил своим представителем в Верховной Раде заместителя главы фракции "Слуга народа" Елену Шуляк.