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      Выпуск новостей за 15:00: Украинцы в Книге рекордов Гиннеса. Столкновения в Грузии

      Выпуск новостей 4 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 16 ноября по состоянию на 15:00 – 52 украинца попали в Книгу рекордов Гиннеса за всю историю ее существования. За последний год туда попали двое рекордсменов. В Грузии продолжаются столкновения между протестующими и полицией. Пострадали двое людей. Об этом сообщают местные СМИ.

      Также в выпуске:

      Из-за взрывов на военных складах вблизи Балаклеи 15 ноября погибли двое украинских военнослужащих. Еще пятеро пострадали – один в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести, трое травмированы легко.

      Враг снова использует запрещенное вооружение. Пророссийские боевики устраивают провокации вблизи участка разведения возле Богдановки и Петровского.

      Кабинет Министров Украины утвердил своим представителем в Верховной Раде заместителя главы фракции "Слуга народа" Елену Шуляк.

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      Теги: Протесты Новости Грузии Выпуск новостей
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