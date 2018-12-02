Выпуск новостей за 15:00: Украинские моряки в плену РФ. Детали конфликта на Азове

В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 15:00 – российская омбудвумен посетила украинских моряков в московском СИЗО. Международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что обстрел российскими военными украинского катера произошел вне территориальных вод РФ.

Также в выпуске: В грузинском Тбилиси задержали пятерых украинцев, среди них - Лука Чхетия, который воевал в батальоне "Донбасс". Полиция задержала трех человек, причастных к обвалу крыши в спортзале школы в Вишневом. Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов" против повышения цен на топливо, ранены уже 92 человека. В Сан-Франциско представители украинской диаспоры приковались наручниками возле военного корабля. Таким образом они требуют освобождения украинских моряков.