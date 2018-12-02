16:36
2 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки. Российский доктор зло. Защитник Путина
      Вєсті Кремля
      20:20, 1 декабря
      Вести. UA. Жир. Стена плача Яценюка. Соль на русские раны
      Вєсті.UA
      19:13, 1 декабря
      Из-за каких схем военные остаются без обещанных квартир
      ЦРУ
      09:00, 30 ноября
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Табу и запреты в Союзе
      Згадати все
      22:30, 30 ноября
      Телеканал новостей 24 Программы Выпуск новостей
      ВОЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ В УКРАИНЕ ГВОЗДЫК – СТИВЕНСОН ПРОТЕСТЫ ВО ФРАНЦИИ КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ

      Выпуск новостей за 15:00: Украинские моряки в плену РФ. Детали конфликта на Азове

      Выпуск новостей 14 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 15:00 – российская омбудвумен посетила украинских моряков в московском СИЗО. Международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что обстрел российскими военными украинского катера произошел вне территориальных вод РФ.

      Также в выпуске:

      В грузинском Тбилиси задержали пятерых украинцев, среди них - Лука Чхетия, который воевал в батальоне "Донбасс".

      Полиция задержала трех человек, причастных к обвалу крыши в спортзале школы в Вишневом.

      Во Франции продолжаются протесты "желтых жилетов" против повышения цен на топливо, ранены уже 92 человека.

      В Сан-Франциско представители украинской диаспоры приковались наручниками возле военного корабля. Таким образом они требуют освобождения украинских моряков.

      Теги: Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Истерия на российском ТВ, или Вся "правда" про Украину
      сегодня , 16:01 Истерия на российском ТВ, или Вся "правда" про Украину
      Блог Соцмережі 4172
      Гра в імітацію: чому Порошенко вирішив скористатися російською агресією
      сегодня , 15:00 Гра в імітацію: чому Порошенко вирішив скористатися російською агресією
      Сергій Лещенко 366
      Психолог рассказали о детских кризисах и как с ними бороться
      сегодня , 12:00 Психолог рассказали о детских кризисах и как с ними бороться
      Блог Медіа 447
      Як продати батька, або Ціна життя в Луганську
      сегодня , 08:17 Як продати батька, або Ціна життя в Луганську
      Ольга Черненко 2357
      Джордж Буш-старший – человек-тренд: каким мир запомнит умершего президента США
      сегодня , 07:45 Джордж Буш-старший – человек-тренд: каким мир запомнит умершего президента США
      319
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук