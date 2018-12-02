Выпуск новостей за 15:00: Украинские моряки в плену РФ. Детали конфликта на Азове
В выпуске новостей за 2 декабря по состоянию на 15:00 – российская омбудвумен посетила украинских моряков в московском СИЗО. Международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что обстрел российскими военными украинского катера произошел вне территориальных вод РФ.
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Источник: 24 канал
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