Выпуск новостей за 15:00: Украинские трамваи в Египте. Отравление угарным газом во Львове

В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 15:00 – трамваи украинского производства теперь ездят по улицам египетской Александрии. Этот транспорт оснащен кондиционерами, а также системой визуального информирования об остановках на пути следования. Двое 13-летних детей во Львове отравились угарным газом. Сейчас они находятся в реанимации, но медики заверили, что их состояние стабильное.

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