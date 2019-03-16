Выпуск новостей за 15:00: Украинские трамваи в Египте. Отравление угарным газом во Львове
В выпуске новостей за 16 марта по состоянию на 15:00 – трамваи украинского производства теперь ездят по улицам египетской Александрии. Этот транспорт оснащен кондиционерами, а также системой визуального информирования об остановках на пути следования. Двое 13-летних детей во Львове отравились угарным газом. Сейчас они находятся в реанимации, но медики заверили, что их состояние стабильное.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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