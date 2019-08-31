Выпуск новостей за 15:00: Ураган Дориан надвигается на США. Ситуация на фронте
В выпуске новостей за 31 августа по состоянию на 15:00 – южные регионы США и акватория Карибского моря готовится к мощному урагану Дориан. Его мощность достигла четвертой из пяти категорий опасности. В штабе Операции Объединенных сил в минувшие сутки насчитали наибольшее количество обстрелов с начала режима прекращения огня.
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Источник: 24 канал
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