Выпуск новостей за 15:00: В гости к Авакову. Нападение на украинского активиста в России

В выпуске новостей за 11 марта по состоянию на 15:00 – несколько десятков активистов зашли в дом, где предположительно живет министр внутренних дел. Пикетчики требовали отставки Авакова. В Санкт-Петербурге напали на активиста с украинским флагом.

Также в выпуске: На Луганщине украинские военные задержали боевика при попытке проникнуть на подконтрольную Украине территорию. За минувшие сутки на фронте ранили одного украинского бойца. Спецпредставитель Госдепа США по вопросам Украины Курт Волкер собирается приехать в Украину и наведаться на Донбасс. В Киеве подожгли храм Московского патриархата.