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      Выпуск новостей за 15:00: В Карпатах сорвался автобус с туристами. Очередь на границе с Польшей

      Выпуск новостей 20 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 15:00 – на Прикарпатье с обрыва в реку Черный Черемош слетел автобус с туристами. Погибли три человека, еще трое с травмами в больнице. В пункте пропуска Краковцы застряли 250 автомобилей, сообщают пограничники. Лучше ситуация в Угринове, в полдень там насчитали 80 машин.

      Также в выпуске:

      Возле станции метро Черниговская в Киеве автомобили и трамваи фактически плывут по дороге.

      Авиакатастрофа в аэропорту "Шереметьево": в сгоревшем самолете уже изъяли 2 из 4 черных ящиков.

      Генпрокуратура вызвала на допрос Президента Украины Петра Порошенко, – СМИ.

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      Теги: Новости Польши Карпаты Жертвы Аварии и ДТП Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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