Выпуск новостей за 15:00: В Карпатах сорвался автобус с туристами. Очередь на границе с Польшей

В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 15:00 – на Прикарпатье с обрыва в реку Черный Черемош слетел автобус с туристами. Погибли три человека, еще трое с травмами в больнице. В пункте пропуска Краковцы застряли 250 автомобилей, сообщают пограничники. Лучше ситуация в Угринове, в полдень там насчитали 80 машин.

Также в выпуске: Возле станции метро Черниговская в Киеве автомобили и трамваи фактически плывут по дороге. Авиакатастрофа в аэропорту "Шереметьево": в сгоревшем самолете уже изъяли 2 из 4 черных ящиков. Генпрокуратура вызвала на допрос Президента Украины Петра Порошенко, – СМИ.

Источник: 24 канал