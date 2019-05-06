Выпуск новостей за 15:00: В Карпатах сорвался автобус с туристами. Очередь на границе с Польшей
В выпуске новостей за 6 мая по состоянию на 15:00 – на Прикарпатье с обрыва в реку Черный Черемош слетел автобус с туристами. Погибли три человека, еще трое с травмами в больнице. В пункте пропуска Краковцы застряли 250 автомобилей, сообщают пограничники. Лучше ситуация в Угринове, в полдень там насчитали 80 машин.
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Источник: 24 канал
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