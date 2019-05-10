Выпуск новостей за 15:00: В львовском лицее распылили газ. Акция в поддержку Сенцова

В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 15:00 – в Львовском лицее "Ориана" распылили газ. Учителя сразу открыли окна и вызвали медиков. После оказания помощи нескольких детей, которым стало плохо, отпустили домой. Олег Сенцов уже пять лет сидит за решеткой. К годовщине заключения Сенцова в Киеве активисты устроили шествие к 14 посольствам стран-членов Совета Европы.

Также в выпуске: В Харькове неизвестные взорвали банкомат, чтобы забрать из него деньги. Международный трибунал завершил рассматривать иск Украины о незаконном содержании военных моряков. Коломойский заявил, что видит Арсена Авакова премьер-министром.

Источник: 24 канал