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      ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД 9 МАЯ
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      Выпуск новостей за 15:00: В львовском лицее распылили газ. Акция в поддержку Сенцова

      Выпуск новостей 7 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 15:00 – в Львовском лицее "Ориана" распылили газ. Учителя сразу открыли окна и вызвали медиков. После оказания помощи нескольких детей, которым стало плохо, отпустили домой. Олег Сенцов уже пять лет сидит за решеткой. К годовщине заключения Сенцова в Киеве активисты устроили шествие к 14 посольствам стран-членов Совета Европы.

      Также в выпуске:

      В Харькове неизвестные взорвали банкомат, чтобы забрать из него деньги.

      Международный трибунал завершил рассматривать иск Украины о незаконном содержании военных моряков.

      Коломойский заявил, что видит Арсена Авакова премьер-министром.

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      Теги: Выпуск новостей Олег Сенцов Новости Киева Новости Львова Дети и несовершеннолетние
      Источник: 24 канал
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