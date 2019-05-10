Выпуск новостей за 15:00: В львовском лицее распылили газ. Акция в поддержку Сенцова
В выпуске новостей за 10 мая по состоянию на 15:00 – в Львовском лицее "Ориана" распылили газ. Учителя сразу открыли окна и вызвали медиков. После оказания помощи нескольких детей, которым стало плохо, отпустили домой. Олег Сенцов уже пять лет сидит за решеткой. К годовщине заключения Сенцова в Киеве активисты устроили шествие к 14 посольствам стран-членов Совета Европы.
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Источник: 24 канал
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