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      НОВЫЕ САНЖАРЫ АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК
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      Выпуск новостей за 15:00: В Украину идет похолодание. Годовщина теракта в Харькове

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 15:00 – завтра в Украине ухудшится погода, украинцев ожидает метель на дорогах, сильные порывы ветра, снег и гололедица. 5 лет прошло с момента смертельного теракта в Харькове, когда во время Марша единства прогремел взрыв.

      Также в выпуске:

      У поселенцев санатория в Новых Санжарах эпидемиологи взяли необходимые анализы на коронавирус.

      Болгария может выдать Украине подозреваемого по делу об убийстве Екатерины Ганзюк – Алексея Левина.

      Суд отправил задержанного во время столкновений в Новых Санжарах под домашний арест.

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      Теги: Новости Харькова Выпуск новостей
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