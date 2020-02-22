Выпуск новостей за 15:00: В Украину идет похолодание. Годовщина теракта в Харькове
В выпуске новостей за 22 февраля по состоянию на 15:00 – завтра в Украине ухудшится погода, украинцев ожидает метель на дорогах, сильные порывы ветра, снег и гололедица. 5 лет прошло с момента смертельного теракта в Харькове, когда во время Марша единства прогремел взрыв.
Также в выпуске:
У поселенцев санатория в Новых Санжарах эпидемиологи взяли необходимые анализы на коронавирус.
Болгария может выдать Украине подозреваемого по делу об убийстве Екатерины Ганзюк – Алексея Левина.
Суд отправил задержанного во время столкновений в Новых Санжарах под домашний арест.
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