Выпуск новостей за 15:00: Верующие пошли в церкви. Пожар в монастыре на Ривненщине
В выпуске новостей за 12 апреля по состоянию на 15:00 – несмотря на карантине ограничения, верующие по всей стране сегодня массово пошли в церкви праздновать Вербное воскресенье. На Ровенщине в селе Липки загорелся монастырь. Вспыхнуло сегодня утром в Свято-Успенском мужском монастыре, который подчиняется Московскому патриархату.
Також у випуску:
Перша смерть від коронавірусу в Києво-Печерській лаврі. Там помер один з перших її монахів архімадрит Нектарій.
Попри карантині обмеження віряни по всій країні сьогодні масово пішли до церков святкувати Вербну неділю.
Ще від учорашнього дня і до 6 ранку понеділка громадян просять сидіти вдома. Йдеться про жителів Київщини, Волині, Буковини, Закарпаття, Львівщини та Прикарпаття.
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