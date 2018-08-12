Выпуск новостей за 15:00: Визит Москальковой к морякам РФ в Херсоне. ДТП с украинцами в Венгрии
В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 15:00 – Татьяна Москалькова заявила о намерении навестить в Херсоне моряков-граждан РФ судна "Механик Погодин". В Венгрии разбился автобус с украинцами, в аварии пострадали 14 человек. 13 из них – граждане Украины, водитель – венгр.
Также в выпуске:
Псевдоосвобождение Сенцова.
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Источник: 24 канал
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