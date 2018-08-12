Выпуск новостей за 15:00: Визит Москальковой к морякам РФ в Херсоне. ДТП с украинцами в Венгрии

В выпуске новостей за 12 августа по состоянию на 15:00 – Татьяна Москалькова заявила о намерении навестить в Херсоне моряков-граждан РФ судна "Механик Погодин". В Венгрии разбился автобус с украинцами, в аварии пострадали 14 человек. 13 из них – граждане Украины, водитель – венгр.

Также в выпуске: Псевдоосвобождение Сенцова. Стрельба на украинско-российской границе. ДТП в Ровно.