Выпуск новостей за 15:00: Визит Зеленского в Мюнхен. Смерть от коронавируса в Европе

В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 15:00 – Владимир Зеленский озвучил в Мюнхене свое видение урегулирования конфликта на Донбассе. В частности, Президент предлагает продолжить процесс разведения сил на линии разграничения по секторальному принципу. Первая смерть от коронавируса в Европе. Во Франции умерла 80-летняя туристка из Китая.

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