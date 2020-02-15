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      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020
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      МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СЛУГА НАРОДА КОРОНАВИРУС 2020

      Выпуск новостей за 15:00: Визит Зеленского в Мюнхен. Смерть от коронавируса в Европе

      Выпуск новостей Читати новину українською

      В выпуске новостей за 15 февраля по состоянию на 15:00 – Владимир Зеленский озвучил в Мюнхене свое видение урегулирования конфликта на Донбассе. В частности, Президент предлагает продолжить процесс разведения сил на линии разграничения по секторальному принципу. Первая смерть от коронавируса в Европе. Во Франции умерла 80-летняя туристка из Китая.

      Также в выпуске:

      На полях Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел Вадим Пристайко рассказал, что будет с бортовыми самописцами сбитого украинского боинга.

      На Гаити 15 детей погибли в полулегальном детском доме.

      В Карпатах сотрудники МЧС спасли пятерых туристов, которые заблудились в высокогорье.

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      Теги: Владимир Зеленский Выпуск новостей
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