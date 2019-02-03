Выпуск новостей за 15:00: Военный в плену РФ. Авария российского автобуса с детьми
В выпуске новостей за 3 февраля по состоянию на 15:00 – украинский военнослужащий, который пропал 23 января, попал в плен к боевикам. Российские наемники выложили с ним видео в интернет. В России перевернулся автобус, по меньшей мере семь человек погибли, из них четыре ребенка. Автобус перевозил детскую танцевальную группу вместе с несколькими родителями, всего их было 16 взрослых и 25 детей.
Также в выпуске:
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Источник: 24 канал
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