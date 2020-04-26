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      ЧЕРНОБЫЛЬ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ
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      ЧЕРНОБЫЛЬ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИХАИЛ СААКАШВИЛИ

      Выпуск новостей за 15:00: Вспышка COVID-19 в психбольнице Харькова. Ситуация на фронте

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 15:00 – вспышку коронавируса зафиксировали в Харьковской областной психиатрической больнице, там – уже 11 больных. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер. Российские наемники обстреляли из зенитной установки позиции ВСУ рядом с Широкино, а у Лебединского палят из БМП. К счастью, раненых нет.

      Также в выпуске: 

      Россия и Бразилия стали новыми лидерами по скорости распространения COVID-19. Там за последние сутки зарегистрировали почти 6 тысяч новых случаев в каждой.

      В Запорожье – вспышка коронавируса в общежитии. COVID-19 обнаружили у 13 из 200 человек, проживающих в одном доме. Первой заболела женщина-медработник.

      Заключенные в Черновицком СИЗО взбунтовались против больного коронавирусом. Для выяснения всех обстоятельств на место выехали представители Минюста.

      Сотни фермеров вышли на протест против карантина в Херсоне. Люди выступают против закрытия рынков, поскольку теряют от этого свой заработок.

      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости Харькова Выпуск новостей
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