Выпуск новостей за 15:00: Вспышка COVID-19 в психбольнице Харькова. Ситуация на фронте

В выпуске новостей за 26 апреля по состоянию на 15:00 – вспышку коронавируса зафиксировали в Харьковской областной психиатрической больнице, там – уже 11 больных. Об этом сообщил председатель ХОГА Алексей Кучер. Российские наемники обстреляли из зенитной установки позиции ВСУ рядом с Широкино, а у Лебединского палят из БМП. К счастью, раненых нет.

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