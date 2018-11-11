Выпуск новостей за 15:00: "Выборы" на оккупированных территориях. Марш националистов в Польше
В выпуске новостей за 11 ноября по состоянию на 15:00 – в ЕС назвали псевдовыборы на оккупированных территориях в Донецке и Луганске нарушением Минских договоренностей. СБУ уже открыла уголовное производство против организаторов "выборов". В Варшаве празднуют годовщину независимости и, несмотря на запрет, проводят марш националистов.
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Источник: 24 канал
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