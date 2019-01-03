Выпуск новостей за 15:00: Выдвижение Садового кандидатом в президенты. Корь в Украине

В выпуске новостей за 3 января по состоянию на 15:00 – Андрея Садового официально выдвинули кандидатом в Президенты Украины на съезде партии "Объединение "Самопомич". В течение 2018 года корью в Украине заболело более 50 тысяч украинцев, особенно в регионах с низким уровнем вакцинации.

Также в выпуске: Еще одним кандидатом в президенты стал Валентин Наливайченко. В течение текущих суток пророссийские боевики огонь не открывали, за прошедшие сутки было зафиксировано пять обстрелов. СБУ депортировала из Украины белоруса Павла Карназицкого за антиукраинскую пропаганду. В Крыму жителя полуострова Ризу Асанова избили во время съема репортажа о построенной трассе Таврида, которую запустили оккупанты.