Выпуск новостей за 15:00: Выдвижение Садового кандидатом в президенты. Корь в Украине
В выпуске новостей за 3 января по состоянию на 15:00 – Андрея Садового официально выдвинули кандидатом в Президенты Украины на съезде партии "Объединение "Самопомич". В течение 2018 года корью в Украине заболело более 50 тысяч украинцев, особенно в регионах с низким уровнем вакцинации.
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Источник: 24 канал
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