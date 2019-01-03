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      Выпуск новостей за 15:00: Выдвижение Садового кандидатом в президенты. Корь в Украине

      Выпуск новостей 21 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 3 января по состоянию на 15:00 – Андрея Садового официально выдвинули кандидатом в Президенты Украины на съезде партии "Объединение "Самопомич". В течение 2018 года корью в Украине заболело более 50 тысяч украинцев, особенно в регионах с низким уровнем вакцинации.

      Также в выпуске:

      Еще одним кандидатом в президенты стал Валентин Наливайченко.

      В течение текущих суток пророссийские боевики огонь не открывали, за прошедшие сутки было зафиксировано пять обстрелов.

      СБУ депортировала из Украины белоруса Павла Карназицкого за антиукраинскую пропаганду.

      В Крыму жителя полуострова Ризу Асанова избили во время съема репортажа о построенной трассе Таврида, которую запустили оккупанты.

      Теги: Андрей Садовой Выпуск новостей Корь Самопомич
      Источник: 24 канал
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