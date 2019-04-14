Выпуск новостей за 15:00: Выступление Порошенко на "Олимпийском". Влияние РФ на выборы в ЕС

В выпуске новостей за 14 апреля по состоянию на 15:00 – Порошенко таки приехал на НСК "Олимпийский", несмотря на то, что Зеленский отказался сегодня там встречаться. Там он, согласно регламенту дебатов, отвечал на вопросы журналистов. Западные спецслужбы сообщили, что Россия использует социальные сети для влияния на выборы в Европарламент, которые там запланированы на 23 мая.

Также в выпуске: Что может разрушить шансы на победу: журналисты 24 канала собрали самые интересные факты о дебатах. Активистам заблокировали вход в Летний театр в Одессе.

Источник: 24 канал