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      Выпуск новостей за 15:00: Взрыв гранаты в банке на Луганщине. Волонтерская палатка в Харькове

      Выпуск новостей 15 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 15:00 – на Луганщине мужчина пришел в "Приватбанк" с гранатой. Узнав, что в отделение едут правоохранители, нападающий решил бросить взрывчатку в посетителей и сотрудников банка, но подорвался сам. При этом пострадал полицейский. Волонтерская палатка в Харькове таки останется в центре столицы, не удовлетворил иск горсовета.

      Также в выпуске:

      За прошедшие сутки на Донбассе ранили трех военных.

      Сегодня в Украине и ряде стран мира отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

      Акции "Кто заказал Катю Гандзюк" 18 мая проводят в по меньшей мере 40 городах Украины и 10 мировых столицах.

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      Теги: Волонтеры Новости Харькова Новости Луганска Взрыв Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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