Выпуск новостей за 15:00: Взрыв гранаты в банке на Луганщине. Волонтерская палатка в Харькове

В выпуске новостей за 18 мая по состоянию на 15:00 – на Луганщине мужчина пришел в "Приватбанк" с гранатой. Узнав, что в отделение едут правоохранители, нападающий решил бросить взрывчатку в посетителей и сотрудников банка, но подорвался сам. При этом пострадал полицейский. Волонтерская палатка в Харькове таки останется в центре столицы, не удовлетворил иск горсовета.

Также в выпуске: За прошедшие сутки на Донбассе ранили трех военных. Сегодня в Украине и ряде стран мира отмечают День памяти жертв геноцида крымскотатарского народа. Акции "Кто заказал Катю Гандзюк" 18 мая проводят в по меньшей мере 40 городах Украины и 10 мировых столицах.

Источник: 24 канал