Выпуск новостей за 15:00: Взрыв на Донетчине. День памяти жертв Холокоста во Львове
В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 15:00 – трое людей пострадали в результате взрыва газового баллона в одной из квартир в жилом доме в городе Украинск Донецкой области. 27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Только на территории Украины нацисты убили около полутора миллионов человек. Чтят память погибших и в Украине, в частности во Львове.
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Источник: 24 канал
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