Выпуск новостей за 15:00: Взрыв на Донетчине. День памяти жертв Холокоста во Львове

В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 15:00 – трое людей пострадали в результате взрыва газового баллона в одной из квартир в жилом доме в городе Украинск Донецкой области. 27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Только на территории Украины нацисты убили около полутора миллионов человек. Чтят память погибших и в Украине, в частности во Львове.

Также в выпуске: Массовое отравление в Хмельницкой области: на больничных койках оказались восемь детей. По меньшей мере 27 человек погибли от взрывов на территории церкви в городе Джоло на юге Филиппин. Группа подростков избила мужчину в центре Киева. 26 января боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ.