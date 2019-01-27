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      КОРЬ ВИКТОР ЯНУКОВИЧ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЕНЕСУЭЛА
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      Выпуск новостей за 15:00: Взрыв на Донетчине. День памяти жертв Холокоста во Львове

      Выпуск новостей 10 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 27 января по состоянию на 15:00 – трое людей пострадали в результате взрыва газового баллона в одной из квартир в жилом доме в городе Украинск Донецкой области. 27 января мир отмечает Международный день памяти жертв Холокоста. Только на территории Украины нацисты убили около полутора миллионов человек. Чтят память погибших и в Украине, в частности во Львове.

      Также в выпуске:

      Массовое отравление в Хмельницкой области: на больничных койках оказались восемь детей.

      По меньшей мере 27 человек погибли от взрывов на территории церкви в городе Джоло на юге Филиппин.

      Группа подростков избила мужчину в центре Киева.

      26 января боевики 10 раз открывали огонь по позициям ВСУ.

      Теги: Выпуск новостей
      Источник: 24 канал
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