Выпуск новостей за 15:00: Взрыв под российским посольством. Обвал домов в Рио-де-Жанейро

В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 15:00 – под российским посольством прогремел взрыв. В полиции сообщили, что причиной стал разрыв высоковольтного кабеля. В результате инцидента никто не пострадал, только повреждена брусчатка. В бразильском Рио-де-Жанейро обрушились сразу две многоэтажки. По меньшей мере пять погибших, еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

Также в выпуске: На желатиновом заводе в Лисичанске прогремел взрыв, погибла одна из работниц. Европейский союз готовится исключить из санкционного списка еще девять соратников Виктора Януковича.

Источник: 24 канал