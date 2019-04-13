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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА
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      ПОРОШЕНКО И ЗЕЛЕНСКИЙ ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН ЛОМАЧЕНКО – КРОЛЛА

      Выпуск новостей за 15:00: Взрыв под российским посольством. Обвал домов в Рио-де-Жанейро

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 15:00 – под российским посольством прогремел взрыв. В полиции сообщили, что причиной стал разрыв высоковольтного кабеля. В результате инцидента никто не пострадал, только повреждена брусчатка. В бразильском Рио-де-Жанейро обрушились сразу две многоэтажки. По меньшей мере пять погибших, еще 13 человек числятся пропавшими без вести.

      Также в выпуске:

      На желатиновом заводе в Лисичанске прогремел взрыв, погибла одна из работниц.

      Европейский союз готовится исключить из санкционного списка еще девять соратников Виктора Януковича.

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      Теги: Жертвы Выпуск новостей Взрыв
      Источник: 24 канал
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