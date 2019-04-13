Выпуск новостей за 15:00: Взрыв под российским посольством. Обвал домов в Рио-де-Жанейро
В выпуске новостей за 13 апреля по состоянию на 15:00 – под российским посольством прогремел взрыв. В полиции сообщили, что причиной стал разрыв высоковольтного кабеля. В результате инцидента никто не пострадал, только повреждена брусчатка. В бразильском Рио-де-Жанейро обрушились сразу две многоэтажки. По меньшей мере пять погибших, еще 13 человек числятся пропавшими без вести.
Также в выпуске:
На желатиновом заводе в Лисичанске прогремел взрыв, погибла одна из работниц.
Европейский союз готовится исключить из санкционного списка еще девять соратников Виктора Януковича.
Источник: 24 канал
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