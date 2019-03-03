Выпуск новостей за 15:00: Задержание архиепископа Климента. Демонтаж Монумента славы во Львове

В выпуске новостей за 3 марта по состоянию на 15:00 – российские спецслужбы задержали Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента на автовокзале в оккупированном Симферополе. Во Львове с третьей попытки повалили 30-метровый советский Монумент славы.

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Активисты "Национальных дружин" и "Национального корпуса" прибыли в Козин под Киевом, чтобы пикетировать дом сына первого заместителя секретаря СНБО Игоря Гладковского.

Пять лет назад в крыму убили первого крымского татарина, убийц активиста до сих пор не нашли.

За прошедшие сутки боевики 7 раз открывали огонь по позициям наших бойцов, есть раненый.