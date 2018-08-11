Выпуск новостей за 15:00: Жара в Украине. Удаление сцены из фильма о Стусе
В выпуске новостей за 11 августа по состоянию на 15:00 – в последний месяц лета синоптики обещают жаркие выходные, а спасатели предупреждают о высоком уровне пожарной опасности. Из сценария киноленты о заключенном российских тюрем Василие Стусе удалили все упоминания о Викторе Медведчуке.
Также в выпуске:
В Херсонском порту задержали судно, которое принадлежит российской компании, что находится в списке санкций.
За минувшие сутки оккупанты 36 раз открывали огонь по украинским позициям, трое наших военных получили ранения.
В Интернете появилось видео, на котором видно, как на оккупированный Донбасс заехала колонна военных грузовиков пророссийских наемников.
Источник: 24 канал
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