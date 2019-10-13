Выпуск новостей за 15:00: Женщина бросилась под поезд в Ровненской области. Пожар в Днепре

В выпуске новостей за 13 октября по состоянию на 15:00 – жительница села Мирогоща, что на Ровненщине, за день до своего 50-летия бросилась под поезд. Машинист скоростного поезда, следовавший из Киева во Львов, включил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. В Днепре из-за пожара эвакуировали дом престарелых. Пламя вспыхнуло утром в одной из комнат на втором этаже.

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