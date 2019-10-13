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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Выпуск новостей за 15:00: Женщина бросилась под поезд в Ровненской области. Пожар в Днепре

      Выпуск новостей 6 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 13 октября по состоянию на 15:00 – жительница села Мирогоща, что на Ровненщине, за день до своего 50-летия бросилась под поезд. Машинист скоростного поезда, следовавший из Киева во Львов, включил экстренное торможение, однако избежать наезда не удалось. В Днепре из-за пожара эвакуировали дом престарелых. Пламя вспыхнуло утром в одной из комнат на втором этаже.

      Также в выпуске:

      Ночью в одном из спальных районов Киева на 23-летнего парня набросилась группа мужчин. Они били его ногами, а потом убежали. К сожалению, парень умер.

      Четырех мужчин с оружием и гранатами задержали в Киеве. Полицейские остановили авто, из которого прямо на ходу стреляли.

      В городе Сокаль Львовской области легковушка на скорости влетела в карету скорой помощи. Та именнокак раз направлялась на вызов к больному, у которого случился эпилептический приступ.

      Женился командир катера "Бердянск" Роман Мокряк. Он был одним из 24 моряков, которых Россия захватила у побережья Крыма еще в прошлом году.

      blog_ava
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      Теги: Пожар Самоубийство Выпуск новостей
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