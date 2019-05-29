Выпуск новостей за 15:00: Жертвы аварии на шахте во Львове. Обстрелы на Луганщине

В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 15:00 – двое горняков погибли на шахте во Львовской области – 22-летний Михаил Турко и 48-летний Михаил Павлик. Оба работали на участке по добыче угля №1. Боевики активизировались на Луганщине. Позиции, где еще буквально неделю назад было относительно спокойно, теперь обстреливают из артиллерии и танков. Один военный получил ранения.

Также в выпуске: Профильный комитет предложил Раде решить вопрос об отставке Гройсмана путем голосования. Михаил Саакашвили 29 мая должен вернуться в Киев рейсом из Варшавы.

Источник: 24 канал