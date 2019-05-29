Выпуск новостей за 15:00: Жертвы аварии на шахте во Львове. Обстрелы на Луганщине
В выпуске новостей за 29 мая по состоянию на 15:00 – двое горняков погибли на шахте во Львовской области – 22-летний Михаил Турко и 48-летний Михаил Павлик. Оба работали на участке по добыче угля №1. Боевики активизировались на Луганщине. Позиции, где еще буквально неделю назад было относительно спокойно, теперь обстреливают из артиллерии и танков. Один военный получил ранения.
Также в выпуске:
Профильный комитет предложил Раде решить вопрос об отставке Гройсмана путем голосования.
Михаил Саакашвили 29 мая должен вернуться в Киев рейсом из Варшавы.
Источник: 24 канал
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