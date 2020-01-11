Выпуск новостей за 15: 00: Брифинг МАУ по сбитому самолету. Взрыв в Харькове

В выпуске новостей за 11 января по состоянию на 15:00 – накануне авикатастрофы самолета МАУ никакой информации о вероятных угрозах не было. В авиакомпании считают, что Иран был обязан закрыть небо из-за атаки на американские военные базы. В одном из спальных районов Харькова ночью прогремел взрыв. Как выяснилось, неизвестные взорвали банкомат. К счастью, обошлось без жертв.

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