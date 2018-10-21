Выпуск новостей за 15: 00: Очистка Ични от снарядов. Смертельная авария в Тайване
В выпуске новостей за 21 октября по состоянию на 15:00 – территорию возле Ични почти полностью очистили от снарядов. Взрывов там нет уже два дня. Сейчас спасатели занимаются ремонтом домов местных жителей. В Тайване поезд сошел с рельсов, 17 человек погибли.
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Источник: 24 канал
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