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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Выпуск новостей за 15: 00: пожары на Житомирщине и в Чернобыле. 600 тысяч побороли COVID-19

      Выпуск новостей - Читати новину українською

      В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 15:00 – на Житомирщине и в Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить пожары. 14 апреля сообщили о том, что открытого огня в Чернобыльской зоне уже нет, наблюдают тления в отдельных ячейках. Но уже 16 апреля снова стало известным об открытом огне. Уже более 600 тысяч человек в мире преодолели COVID-19.

      Также в выпуске:

      В Почаевскую лавру несмотря на карантин пускали верующих. А у 8 человек, которые касательны к Почаевской лавре обнаружили коронавирус.

      В Малайзии граждан по домам загоняют призраки.​

      Какова ситуация в храмах во время Пасхи по всей Украине.

      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Житомира Пожар в Чернобыльской зоне Пожар Выпуск новостей
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