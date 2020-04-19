Выпуск новостей за 15: 00: пожары на Житомирщине и в Чернобыле. 600 тысяч побороли COVID-19
В выпуске новостей за 19 апреля по состоянию на 15:00 – на Житомирщине и в Чернобыльской зоне спасатели продолжают тушить пожары. 14 апреля сообщили о том, что открытого огня в Чернобыльской зоне уже нет, наблюдают тления в отдельных ячейках. Но уже 16 апреля снова стало известным об открытом огне. Уже более 600 тысяч человек в мире преодолели COVID-19.
Также в выпуске:
В Почаевскую лавру несмотря на карантин пускали верующих. А у 8 человек, которые касательны к Почаевской лавре обнаружили коронавирус.
В Малайзии граждан по домам загоняют призраки.
Какова ситуация в храмах во время Пасхи по всей Украине.
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