Выпуск новостей за 15: 00: Тайфун Хагибис в Японии. Задержание преступной группировки в Одессе
В выпуске новостей за 12 октября по состоянию на 15:00 – в Японии в результате мощного тайфуна Хагибис без света остались 45 тысяч домов в нескольких районах страны. В Одесской области разоблачили преступную группировку, которая держала три десятка людей в трудовом рабстве.
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