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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС
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      РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК УСИК – УИЗЕРСПУН ТАЙФУН ХАГИБИС

      Выпуск новостей за 15: 00: Тайфун Хагибис в Японии. Задержание преступной группировки в Одессе

      Выпуск новостей 9 Читати новину українською

      В выпуске новостей за 12 октября по состоянию на 15:00 – в Японии в результате мощного тайфуна Хагибис без света остались 45 тысяч домов в нескольких районах страны. В Одесской области разоблачили преступную группировку, которая держала три десятка людей в трудовом рабстве.

      Также в выпуске:

      Юлия Мендель в очередной раз попала в скандал. Во время рекордного пресс-марафона Зеленского она дважды пыталась помешать журналистам, в перерыве между общением за столом, задать вопрос президенту.

      Популярный певец Дзидзьо выполнил гимна Украины перед матчем "Украина – Литва".

      В Москве разъяренный пассажир разнес стойку регистрации в аэропорту, а все из-за того, что мужчина опоздал на посадку.

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      Теги: Криминальные новости Тайфун Хагибис Выпуск новостей
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