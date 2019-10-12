Выпуск новостей за 15: 00: Тайфун Хагибис в Японии. Задержание преступной группировки в Одессе

В выпуске новостей за 12 октября по состоянию на 15:00 – в Японии в результате мощного тайфуна Хагибис без света остались 45 тысяч домов в нескольких районах страны. В Одесской области разоблачили преступную группировку, которая держала три десятка людей в трудовом рабстве.

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